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ترجيحات بحضور أزمة الصيادين المحتجزين في ليبيا على طاولة المجلس الأوروبي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم، يحمل فرصًا لمناقشة بعض القضايا الأخرى غير المطروحة على جدول أعماله.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “آكي”؛ فإن “كونتي” لم يكشف عن هذه القضايا، ومن غير المستبعد طرح أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا.

ونسبت الوكالة إلى “كونتي” قوله إنه سيدخل في الجلسة الأخيرة للمجلس، والتي ستُخصّص للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وبشكل أساسي مع الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك فرصة لمناقشة بعض القضايا الأخرى غير المطروحة على جدول الأعمال.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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