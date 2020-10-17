السفير الألماني يرحب باستئناف مفوّضية اللاجئين لعمليات إجلاء المهاجرين من ليبيا

ليبيا – أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عن ترحيب برلين الشديد باستئناف مفوّضية اللاجئين لعمليات إجلاء المهاجرين من ليبيا، مؤكّدًا أنها حلولٌ دائمة لأكثر الفئات استضعافًا خارج ليبيا.

السفير الألماني قدّم في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشكر لجميع الجهات الحكومية الليبية وموظفي المفوّضية العليا للاجئين، الذين تمكّنوا من هذا العمل مشدّدًا على أنّ ألمانيا تواصل دعمها له.

يذكر أنّ مفوضية اللاجئين أعلنت استئناف الرحلات المنقذة للحياة من ليبيا بعد سبعة أشهر من التوقف، مؤكّدة أنها قامت بإجلاء 153 لاجئًا من الفئات الأشد ضعفًا نحو مركز العبور الطارئ في النيجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية