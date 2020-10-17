توالي ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار اعتقال البيدجا

أعلنت مصادر صحفية، أن ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار اعتقال عبدالرحمن ميلاد المعروف بـ البيدجا، المتهم بتهريب الوقود و البشر والمدرج على قائمة العقوبات الدولية، توالت بشكل كبير، حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذه الخطوة معتبرة الاعتقال خطوة رئيسية نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية وشددت على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حاليا في الحبس الاحتياطي.

كما قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا خوسيه ساباديل إن اعتقال البيدجا، يعتبر حدث مهم لمستقبل ليبيا، وطالبت البعثة أن يكون اعتقال البيدجا علامة على محاولة تعزيز سيادة القانون.

أما هولندا فرحبت باعتقال تاجر البشر البيدجا، مؤكدة أنه واحد من ستة أشخاص متاجرين بالبشر مدرجين من قبل مجلس الأمن الدولي عام 2018، وفق مبادرة قادتها هولندا آنذاك، مؤكدة أنها خطوة مهمة لإنهاء الحصانة وتعزيز المساءلة في ليبيا.

وأيضًا، رحبت السفارة الفرنسية بهذا القرار مشددة على مواصتها الحثيثة لمحاربة جرائم الإتجار بالبشر في ليبيا وفي العالم، وهو القرار نفسه الذي رحبت به المملكة المتحدة واصفة إياه بالخطوة المهمة في الجهود المبذولة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.

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