بـدء توافد المشاركين الى مكان انعقاد مؤتمر سرت 2

بـدء صباح اليوم السبت توافد المشاركين في مؤتمر سرت 2 الى الساحة الساحة العامة وسط المدينة.

وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في وقت سابق إن المؤتمر يحمل رسالة سياسية وطنية، مفادها أن الليبيين قادرين على صناعة السلام دون تدخلات أجنبية.

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن المؤتمر، يحمل أيضًا، رسالة للسلام والعيش المشترك وتجاوز الألم والتأسيس للمستقبل، وصياغة وثيقة مرجعية وطنية تسهم في حل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى المرجعيات الدولية (مخرجات برلين وإعلان القاهرة).

ومن بين المشاركين في المؤتمر شيوخ وأعيان قبائل وشرائح أخرى من كافة المدن الليبية، إضافة إلى كتل وأحزاب سياسية، ومحامون وقضاة، ومنظمات مجتمع مدني معنية بالسلام والمصالحة، ومهجرون ونازحون في الداخل والخارج، وأساتذة جامعات ومثقفون، وسياسيون ومسؤولون سابقون.