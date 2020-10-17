توقعات بسقوط أمطار على الساحل من زوارة إلى مصراتة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم السبت على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ومساء اليوم على ساحل سرت.

وتوقع المركز أن تكون السماء مغطاة بالسحب على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، اليوم، وأن تتفاوت سرعة الرياح بين 10 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 مترا.

وستكون الرؤية جيدة على الساحل ذاته، فيما حالة البحر بين قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة سطح حرارته تصل إلى 28 درجة.

أما عن حالة الطقس على الساحل من الخليج إلى طبرق، فستكون السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحيانا، وسرعة الرياح بين خمس و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و 1.50 مترا.

وحالة البحر ستكون هادئة إلى خفيفة الموج، ويكون البحر قليل الاضطراب الليلة على ساحل رأس لأنوف وبنغازي، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة.

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