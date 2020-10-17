واصفا إياها بالمتضاربة.. المحجوب: المليشيات في طرابلس قد تتوحد إذا شعرت بخطر يهدد وجودها

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن المليشيات في العاصمة طرابلس قد تتوحد إذا شعرت بوجود خطر يهدد وجودها ويقضي على الفرص التي أعطاها لها تيار الإخوان، مشيرا إلى أن مصالح المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس تتسم بالتضارب.

وقال المحجوب، في مداخلة هاتفية تابعتها ورصدتها ليبيا 24 إنه إذا تمكن الليبيين من إقامة دولة فإن وجود المليشيات سينتهي.

وبشأن اعتقال عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا” أكد المحجوب أن الأنباء تفيد بأنه كان في طريقه لتسليم نفسه للنائب العام عندما تم اعتقاله مؤكدا أنه امتهن تهريب البشر والنفط وشكل أزمة لدول أوروبية

وأفاد المحجوب بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا يعتمد على قوة جهوية ، كاشفا أنه وقع في شبكة الصراع الجهوي وبالتالي لا يتحدث من خلال قوات مؤسسات الدولة وهذا ربما يخلق مشكلة بين المناطق موضحا أنه قد يورط نفسه بين المليشيات ويجد نفسه في صراع غير قادر على مواجهته

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