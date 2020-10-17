الوطني لمكافحة الأمراض يعتذر عن إصدار البيان اليومي الخاص بفيروس كورونا

اعتذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن عدم إصدار البيان اليومي الخاص بالتسحيل اليومي لأعداد فيروس كورونا في ليبيا ليوم أمس الجمعة، الذي كان من المقرر ان ينشر اليوم.

وقال المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” إنه لن يقوم بنشر الاحصاء نظرا لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع الرئيسية في عملية التعقيم ومعايرة الأجهزة والمشغلات، مؤكدًا أنه سيستأنف غدًا نشر البيان اليومي لعدد حالات الإصابة والشفاء والوفاة.

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