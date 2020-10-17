«شيوخ أردوغان» يطالبون الأتراك بالتبرع بـ 13 مليار ليرة

طالبت مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا «ديانت» الرسمية، من المواطنين التبرع بقيمة مخصصات المؤسسة لبناء المساجد بميزانية عام 2021، البالغة 13 مليار ليرة تركية، وذلك في الوقت الذي يعصف الانكماش الاقتصادي بالشعب التركي.

وقالت صحيفة «بيرجون»، إن ديانت استغلت الحشد المجتمع في خطبة اليوم الجمعة، وطالبت المواطنين بالتبرع بهذه المبالغ الباهظة، لصالح استكمال بناء المساجد، وبث إمام الخطبة كلمات لإثارة الحماس في قلوب المصلين، قائلا: «مساجدنا شفاء لأرواحنا وعلاج لقلوبنا المتعبة من أعباء الحياة، نطلق حملة إغاثة تحت قيادة رئيسنا للمساجد التي لم يكتمل بناؤها بسبب تفشي الوباء وتعثر اقتصادنا».

ديانت المتهمة بالتجسس على المعارضين في الخارج، واستغلال فروعها لإيواء المتطرفين، سبق وكانت تلك الميزانية مخصصة لها من قبل الخزانة التركية، لكن مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، طالبت المؤسسة الأتراك بسداد الأموال من خلال التبرعات.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد خصص لمؤسسة ديانت ميزانية خاصة لبند السلع الغذائية والخدمات، والتي بلغت 286 مليون ليرة تركية، للعام المقبل، لتسجل زيادة في حجم الإنفاق قدرها 23% مقارنة بالعام الحالي.

وقد تجاوزت ميزانيتها خلال عام 2020، ميزانية 8 وزارات أخرى في الحكومة التركية، إذ سجلت حجم إنفاق أعلى من وزارات الداخلية، والخارجية، والثقافة، والسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والبيئة، والتجارة، كما تطالب اليوم بتخصيص ميزانية قدرها 12 مليار 977 مليون ليرة تركية لعام 2021.