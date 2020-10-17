عقوبات أوروبية على شخصيات وكيانات تهدد السلام في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وضع التكتل 16 شخصا تحت قيود حظر السفر إضافة إلى 20 شخصا و19 كيانا قيد تجميد الأصول بسبب تهديدهم للسلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

وأضاف الاتحاد، الجمعة، في تغريدات نشرها، خوسيه أنطونيو ساباديل السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الحالي، على تويتر، أنه نقل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك الإدراج في القائمة، ما أدى إلى حظر السفر لـ28 شخصا وتجميد الأصول إلى 23 آخرين.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أنه على استعداد لاستخدام نظام العقوبات الخاص به لدعم عملية سياسية، فضلا عن ردع الأعمال التي ارتكبت في الماضي والحاضر التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي.

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