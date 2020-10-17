الصور يوقف مشتريات لجنة كورونا بسبب تجاوزاتها

أوقف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لصديق الصور تنفيذ أي معاملات مالية تتعلق بالمشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتضمن المراسلة الموجهة من الصور إلى وزير الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، “خليفة البكوش”، إيقاف تنفيذ أي معاملات مالية تتعلق بتسديد قيم مالية استنادا إلى محاضر اللجنة الاستثنائية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي.

وأشار الصور إلى أن ذلك القرار جاء بسبب التجاوزات التي شابت أعمال لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

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