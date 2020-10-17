المسماري يرد على إشاعات الاستيلاء على مبانٍ عامة في هون

أخبار ليبيا24

فنّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، ما ورد عبر وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق بشأن قيام عناصر مسلحة من “المرتزقة الأجانب” بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون.

وأكد المسماري، عدم وجود “مرتزقة أجانب” في صفوف القوات المسلحة، لافتًا إلى اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، المتمركز في تلك المنطقة، يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

وحذّر المسماري، “ميليشيات الوفاق” من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع القوات المسلحة، مشيرًا إلى توفر معلومات مؤكدة لتخطيطها للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا.

وقال المسماري، “تمكنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات”.

وجدد المسماري، مباركة القيادة العامة للقوات المسلحة لأي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد، لافتًا إلى أنها تضع إمكانياتها تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة.

وأكد أن القوات المسلحة العربية الليبية، كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى.

كما أكد أن القوات المسلحة، على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا، داعيًا “الطرف الآخر” لوضع حد لتسيب “ميليشياته” ووقف استفزازاتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة.

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