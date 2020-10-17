اليوم.. الذكرى التاسعة لاﺳﺘﻬﺪﺍﻑ حلف الناتو لرتل الدكتور ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ

يصادف اليوم 17/ 10 / 2011 ﺫﻛﺮﻯ اﺳﺘﻬﺪﺍﻑ حلف الناتو لرتل الدكتور الدكتور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي حيث قامت طائرات حلف الناتو بناء علي احداثيات قدمت لحلف الناتو بقصف رتل الدكتور سيف الإسلام القذافي بوادي زمزم بضواحي مدينة بني وليد وقد نتج عن القصف استشهاد عدد 21 شهيد من مرافقي الدكتور وجرح العديد من الناجين من بينهم الدكتور سيف الاسلام ومنهم من استشهد فيما بعد متأثرا بجراحه .

واستهدف الرتل بعد خروجه من مدينة بنى وليد، عقب تكثيف ضربات حلف الناتو على المدينة، وأثناء مرورهم بمنطقة وادي زمزم، توقف الموكب الذي يتكون من تسعة سيارات مدنية، تحمل على متنها 30 مرافقا، جميعهم مدنيون.

وبعد غروب الشمس حامت طائرات الناتو، وأطلقت أولى قاذفاتها المميتة، مستهدفة سيارة الدكتور سيف الإسلام، ومن كان معه فيها، ليصاب بشظية تسببت في بتر أصابع من يده اليمنى، إضافة إلى إصابة أخرى.

طائرات الناتو أطلقت المزيد من الصواريخ، بشكل مكثف، مستهدفة رتل المدنيين، واستمرت ضربات الصواريخ، واحدًا تلو الآخر، حتى دمر الموكب عن آخره، وراح ضحية هذه الغارة الجوية 27 مدنيا من بين 30 شخصا.

هؤلاء لم يكونوا يشكلون خطرا على حياة المدنيين، حتى يكونوا سببا لاستهدافهم، كما ادعى حلف الطغاة الذي دمر البلاد.

إن تتبع موكب الدكتور سيف الإسلام القذافي والمجموعة التي كانت معه، واستهدافهم من قبل “الناتو”، دليلا قويا على كذب الادعاءات التي ظل يروج لها الحلف دوما من تدخله في البلاد لحماية المدنيين، وكل من كانوا في هذا الرتل وعلى رأسهم الدكتور سيف الإسلام لم يكونوا عسكريين، ومع ذلك تم قصفهم.

إن الأسباب الحقيقة التي وقفت وراء استهداف الدكتور سيف الإسلام، هي مساعي الناتو لـ”تسليم البلاد” إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما أظهرته وثائق بريد هيلاري كلنتون، واستهداف الناتو للرتل جاء من استشعاره وجود خطر كبير على مشروعه لإسقاط البلاد وتسليمها إلى الإخوان.

وإذ تمر علينا هذه الذكري و ندعو الله العلي القدير بأن يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ويطول عمر كل الناجين من القصف بالرتل .

بعض أسماء الشهداء الذين نفتخر و نعتز بهم و نذكرهم دائما

حسين ميلاد الفقهي

احمد محمد الفقهي

على القذافي طبيقة

هشام محمد الطبولي

معمر صالح الطبولي

مفتاح صالح الطبولي

عبدالحميد ميلاد الطبولي

خالد صالح الفايدي

ربيع مسعود الغليظ

حمزة عبدالسيد

فرج احمد القحصي

عبدالرحيم الشيبونية

احمد العلاقي ذو ال17 ربيع

ابوعجيلة عمران

حمزة كامل مصباح

مروان الزليطني

عوض عبدالستار الاصفر

محمد العماري

محمد التاورغي

يحي التاورغي

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