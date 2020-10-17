“المسماري”: لا يوجد مرتزقة في صفوف قواتنا .. ومدينة هون مؤمنة .. وجاهزون لأية اختراقات

أصدر اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، توضيحا بشأن بعض الإدعاءات التي أطلقتها مليشيات حكومة الوفاق.

وأكد “المسماري” في بيان منشور على الصفحة الرسمية له بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، قائلا: “أنه في الوقت الذي نبارك فيه أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد، ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة، إلا أنه في ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة”.

ونفي “المسماري” ادعاء وسائل إعلام الوفاق ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، قائلا “هذا منافي للحقيقة تماماً ولذلك وجب التنبيه وتوضيح الأمر للمواطنين ووسائل الإعلام”.

وأكد “المسماري” في بيانه عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات المسلحة، وأن اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

وحذر “المسماري” مليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا، وتمكنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات.

وشدد “المسماري” على أن القوات المسلحة العربية الليبية كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، وفي الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا، كما ندعو الطرف الآخر لوضع حد لتسيب مليشياته ووقف استفزازتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني الليبي.