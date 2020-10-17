ليبيا الان

“بوفاخرة” يستعين بالخبرة المصرية لتعزيز دور السينما والمسرح في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مهمة رسمية بقرار من رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الليبية توجه مدير عام مؤسسة المسرح والسينما المخرج فرج بوفاخرة إلى جمهورية مصر حيث عقد هناك سلسلة من اللقاءات.

والتقى مدير مؤسسة المسرح في جولته الرسمية وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدائم متبادلا معها الرؤى والأفكار الرامية لتعزيز دور المسرح والسينما في ليبيا وإنتاج عمل مشترك، والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال المسرح والسينما وعالم الطفل في شكل دورات تدريبية .

و قال بوفاخرة لـ218 إن لقاءه بوزيرة الثقافة المصرية كان مثمراً وإنها أكدت له على أهمية التعاون بين مؤسسة المسرح والسينما والجهات المقابلة لها، أما بالنسبة للمقترح المقدم فسوف يطرح من المؤسسات التابعة لها في فترة أسبوعين إلى ثلاثة وسوف تتم دعوته لتنفيذ بروتوكول التعاون بشكل جاد وفاعل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك