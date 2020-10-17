“بوفاخرة” يستعين بالخبرة المصرية لتعزيز دور السينما والمسرح في ليبيا

في مهمة رسمية بقرار من رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الليبية توجه مدير عام مؤسسة المسرح والسينما المخرج فرج بوفاخرة إلى جمهورية مصر حيث عقد هناك سلسلة من اللقاءات.

والتقى مدير مؤسسة المسرح في جولته الرسمية وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدائم متبادلا معها الرؤى والأفكار الرامية لتعزيز دور المسرح والسينما في ليبيا وإنتاج عمل مشترك، والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال المسرح والسينما وعالم الطفل في شكل دورات تدريبية .

و قال بوفاخرة لـ218 إن لقاءه بوزيرة الثقافة المصرية كان مثمراً وإنها أكدت له على أهمية التعاون بين مؤسسة المسرح والسينما والجهات المقابلة لها، أما بالنسبة للمقترح المقدم فسوف يطرح من المؤسسات التابعة لها في فترة أسبوعين إلى ثلاثة وسوف تتم دعوته لتنفيذ بروتوكول التعاون بشكل جاد وفاعل.

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