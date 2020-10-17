الشريف: إذا اتّحدت الدولة الليبية على مقاطعة المنتجات التركية سيكون لذلك تأثير على السوق التركية

ليبيا – قال المحلّل الاقتصادي الليبي علي الشريف إنّ مقاطعة المنتجات التركية ستحقّق هدفها إذا نُشرت على نطاق أوسع في كافّة الدول العربية ودول حوض البحر المتوسّط المتضرّرة من السياسية التركية، وسيجعلها تعيد النظر في سياساتها تجاه ليبيا وبعض الدول الأخرى المتضرّرة من التجاوزات التركية.

الشريف اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أنّ الدولة الليبية إذا اتحدت واتفقت على مقاطعة المنتجات التركية سيكون لذلك تأثير على السوق التركية التي تحتاج إلى العملة الصعبة.

ولفت إلى أنّ الحصار الأمريكي السابق، اتّخذ بعض الإجراءات في بيع معدن الألومنيوم الأمر الذي أدى لانهيار سريع لليرة التركية لتصل إلى 7 ليرات مقابل الدولار الواحد، ووضع تركيا في وضع لاتحسد عليه.

كما أكّد أنّ هناك عوامل عديدة جعلت الحزب الحاكم في السلطة وأولها تحسينه في السابق لدخل الفرد‘ إلا أن سياساته مؤخّرًا أضرّت بالاقتصاد وقد نشهد تغيير في النظام السياسي التركي في حال استمرت الأمور الاقتصادية سائرة في هذا الاتجاه المتأزم، بالإضافة لصعود أحزاب أخرى لديها طموح سياسي واقتصادي لتحسين وضع تركيا المتدهور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية