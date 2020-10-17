المقري: على جميع الدول العربية إنهاء التواجد الاقتصادي التركي

قال المحلل السياسي، عبدالله المقري، إنه بعد سنوات من السذاجة الشعبية العربية والرسمية التي مكَنت تركيا من تمدد شركاتها واستثماراتها ومطاعمها وصناعاتها وسلعها بعشرات المليارات من العملة الصعبة مستهدفة كل الأقطار العربية، فهاهي الآن تكشَر عن العداوة للوطن العربي بعدما أرست دعائم سرية وعلنية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وأكد المقري، أن تركيا أصبحت عن طريق التنظيم الإخواني تهدد الاستقلال الوطني في ليبيا بتدخلها العلني والمفضوح، حيث تحولت إلى تهديد للاقتصاديات العربية لتدمير المنتجات العربية التي تنافسها، وبصورة متاخرة، انتبهت العديد من الدول إلى خطورة تخلخل الاستهداف التركي لبلدان المنطقة، بعدما تدمر تركيا، لسوريا واحتلال ليبيا.

وطالب المقري، بأن يتم التنسيق مع كافة البلدان العربية لإنهاء تركيا وعربدتها من خلال الجانب الاقتصادي وطرد شركاتها العاملة في العديد من المنطقة العربية والتي أدخلت الفساد المالي بالارتشاء للمسؤولين عن إبرام الصفقات العمومية، كما يجب أن تنهي الدول العربية الكبرى هذا التواجد التركي في ظل انهيار الليرة التركية عماد الاقتصاد التركي.

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