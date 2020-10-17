انطلاق فعاليات مؤتمر سرت الثاني بحضور واسع

بتنظيم وإشراف الحكومة الليبية، وبحضور وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر سرت الثاني، بمشاركة عدد من المسؤولين والأعيان والشخصيات والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني.

هذا ويهدف مؤتمر سرت الثاني إلى استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها والدفع باتجاه الحل السياسي الذي ينهي الأزمة، وكذلك تدعو محاور المؤتمر إلى السلام وتفكيك الميليشيات ونهاية الفوضى والإرهاب.

كما أن هذا المؤتمر يجمع شرائح الشعب الليبي ويشكل مرجعية وطنية تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا