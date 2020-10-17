عقيلة صالح يؤكد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت بمكتبه في مدينة القبة، بأعضاء لجنة المجلس المشاركة في محادثات المسار الدستوري التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن عقيلة صالح أطلع على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت خلال الأيام الماضية بالقاهرة، بحسب ما نشر المجلس على موقعه الرسمي.

ووفقا لبليحق، فقد أكد عقيلة على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه وفتح حوار مجتمعي لكافة شرائح المجتمع للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع ويُساهم في بناء الدولة ويُسهم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قد التقيا خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري بالقاهرة، لبحث المسار الدستوري، ومناقشة إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه.

واتفق الوفدان، على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور، وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال للمرحلة الدائمة، مشيرين إلى ضرورة البدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وشددا على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل، وفق نص البيان.

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