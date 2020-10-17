غسان سلامة: تركيا أنقذت حكومة الوفاق ولن تتخلى عنها والسراج «مرهق»

قال الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن ليبيا أصبحت مطمعا للدول الأجنبية بسبب النفط والموقع الجغرافي والساحل المتوسطي الطويل والمساحة الشاسعة لها، قائلا إن الدول الأجنبية مهتمة بليبيا وليس بالليبيين.

وأضاف سلامة، في حوار مع مركز “كارينغي” للدراسات حول ليبيا والنظام العالمي الجديد، أن الحرب في ليبيا ليست بالوكالة، بل تخاض عن بُعد بريموت كنترول، معتبرًا أن الخيار الأمثل الآن هو اتفاق الليبيين وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لفترة سنة، ثم تنظيم انتخابات.

وتوقع استمرار الوضع في ليبيا على حاله فترة من الزمن، قائلا: “إذ لا يوجد خطة مناسبة للحل إلا باتفاق الليبيين حسب القرار 2510 الذي قلص حلول مؤتمر برلين”.

وفيما يخص إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج استقالته خلال الشهر الجاري، قال: “الرجل مُرهق فعلا وتعب من المهمة وقد ناقشته بالتفصيل في موضوع استقالته”.

وأضاف: “لا يوجد لدى الأمم المتحدة آلية لاختيار خليفة السراج، وأنصح الليبيين بأن يُقلصوا عدد أعضاء الرئاسي إلى ثلاثة؛ فالذين يعملون حقيقة هم ثلاثة ونصف”.

ونقل سلامة عن وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أغلو قوله قبل توليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن “الطليان أخرجوا الأتراك من ليبيا عام 1911م.

ورأى أن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية اللتين وقعتهما حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج مع تركيا بالغتي الأهمية للأتراك، لذا لن يتخلوا عنها بسهولة، قائلا: “هم أنقذوا الوفاق مقابل اتفاقات”.

وحول الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية، ذكر: “الولايات المتحدة تهتم بأمرين هما النفط ومحاربة الإرهاب فقط لا غير”، موضحًا أن قاعدة القرضابية التي بناها الرئيس الراحل معمر القذافي، تعد أكبر قاعدة في العالم مساحة وتقع بالضبط في منتصف المتوسط ولهذا يهتم بها الروس كثيرًا جدا، على حد تعبيره.