العريبي: اختيار سرت مقرا للرئاسي والحكومة يلقى ترحيبا من جميع الأطراف

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن اختيار سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسي والحكومة الجديدة يلقى ترحيباً كبيراً من جميع الأطراف الليبية.

وأعرب العريبي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن ترحيبه بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عدد من العواصم بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية.

وقال العريبي إن تلك الاجتماعات تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان وتبعد شبح الحرب، موضحاً بأنه ستكون هناك فترة استقرار وتستمر لمدة ثمانية عشر شهراً وتنتهى بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.