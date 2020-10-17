وزير خارجية «الموقتة»: سرت ستكون عاصمة للحكومة الجديدة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبد الهادي الحويج، إن سرت ستكون عاصمة للحكومة الجديدة، معتبرًا أن سرت تعد ملتقى لجميع المدن في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة الحويج، أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني، الذي يعقد تحت شعار «استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية».

وأضاف أن المؤتمر يوجه رسالة «الليبيون قادرون على صناعة حل لأزماتهم»، مذكرًا بمؤتمر سرت الذي انعقد العام 1922، حين كان الليبيون منقسمين، وفق قوله.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للمؤتمر هي توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد قدرة الليبيين على حل مشاكلهم، ويسعون نحو إقامة دولة القانون والمؤسسات، والتأكيد على أن مدينة سرت هي قاطرة الحل وتحقيق السلام.

ويشارك في المؤتمر مدعوون من 70 مدينة ليبية. وشهدت فعاليات المؤتمر، اليوم، مداخلات بالفيديو كونفراس لكل من وزير خارجية جمهورية مالطا أيفارست بارتو لو، ووزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي، إلى جانب مشايخ وأعيان عدد من المناطق الليبية، وشخصيات قانونية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والمرأة والشباب، وغيرهم.

يذكر أن المؤتمر يأتي إحياءً لمرور 91 عاما على انعقاد أول مؤتمر للقبائل الليبية في العام 1922 ،والتوقيع على ميثاق سرت للمصالحة الوطنية، وإنهاء الخلافات والوحدة ضد الاستعمار الإيطالي.

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