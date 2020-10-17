العريبي يرحب بالاجتماعات التي تهدف للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي، بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عدد من العواصم بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية.

وقال العريبي، إن تلك الاجتماعات تعمل على استقرار ليبيا وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان وتبعد شبح الحرب، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فترة استقرار وتستمر لمدة ثمانية عشر شهراً وتنتهى بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد العريبي، أن اختيار مدينة سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسي والحكومة الجديدة يلقى ترحيباً كبيراً من جميع الأطراف الليبية، بحسب تصريحاته التي نشرها مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم السبت.

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