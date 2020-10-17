العريبي يرحب بالاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية 

جدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ترحيبه بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في عدد من العواصم، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، مضيفا أن هذه الاجتماعات ستعمل على خلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان.

هذا وأشار العريبي إلى أن فترة الاستقرار ستمتد إلى ثمانية أشهر حتى تنتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أن اختيار سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسي والحكومة الجديدة وجد ترحيبا من جميع الأطراف الليبية.

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