رئيس وزراء إيطاليا: تركيا لها “دور استراتيجي” في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي السبت، أن إيطاليا تدعم الحل السياسي والحوار في ليبيا التي تعاني حربا أهلية وفق وصفه.

وقال كونتي لمجلة ليمس الجيوسياسية الإيطالية، إن لديهم مصالح في ليبيا في الحاضر كما كان الحال في الماضي؛ مؤكدا أن إيطاليا ليست طرفا في القتال ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة في ليبيا.

وأشار كونتي وهو في طريق عودته من قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن لتركيا دورا استراتيجيا أيضا في ليبيا ومناطق كثيرة أخرى وفي قضايا الطاقة والهجرة غير النظامية وقضايا الأمن، وهناك حاجة إلى النقاش وإقامة الحوار معها وإلى وضع أجندة إيجابية؛ وفق تعبيره.