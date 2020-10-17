في طبرق..”أخبار ليبيا24″ تلتقي بصاحب أغلى صقر في ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع للتواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورًا وأخبارًا لشراء أحد صيادي مدينة طبرق صقرًا من مدينة مصراتة خلال مزاد علني.

والتقت “أخبار ليبيا24” بالصقار والتاجر محمد السعداوي من مدينة طبرق الذي حطم الرقم القياسي بشراء الصقر “بحرية” بسعر 400 ألف دينار والذي يعتبر أعلى صقر في ليبيا.

ويقول السعداوي :”دخلت مزادًا لبيع الصقور في مصراتة وكان التنافس على أشده بيني وبين تاجر صقور من مصراتة ودفع صقار مصراتة مبلغ 376 ألف دينار وكانت المنافسة شديدة وأوصلت المبلغ إلى 400 ألف دينار وفزت بأغلى صقر في ليبيا”.

وأضاف الصقار أن مواصفات الصقر كانت للطول 15.5 ”’ والعرض 15.5 ”’ والشرطات الثلاثة تعني البوصة، وهذا المقاس يتميز به أفضل الصقور في العالم.

وأكد السعداوي أن وزن البحرية 1.240 جرام، حوالي كيلو غرام وهذه “البحرية” موضحًا أن هذه البحرية كانت فيها مميزات لاتجدها في أي صقر آخر.

وذكر الصقار :”من ناحية العيون والمنقار والأرجل كلها جميلة “سمحة” بلغة الصقارين، هذا الصقر هو فرخ الشاهين وعمره 5 أشهر وتم صيده بمدينة مصراتة”.

وتابع السعداوي :”هذه الطيور تهاجر أوروبا مابين شهري سبتمبر وديسمبر، والصقور التي تباع وتشترى الأنثى فقط، بينما الذكر غير مطلوب وليس له أي سعر”.

ويضيف :”يعتبر هذا السعر هو أعلى سعر في ليبيا ونحن سندخل في منافسة لأن أغلى سعر لصقر بيع في السعودية وصل سعره 650 ألف ريال سعودي، وسوف أعرض هذا الصقر للبيع”.

ويؤكد الصقار :”اتصل بي كثير من الصقارين في دول الخليج لشراءه، لكن لدينا مشكلة في قوانين الدولة الليبية بالخروج بهذا الصقر خارج ليبيا، ونطالب الدولة الليبية أن يسمحوا لنا ببيع الصقور خارج الوطن”.

وأفاد :”أن هنالك دول تمنح الصقر جواز سفر وتوضع شريحة إلكترونية داخل صدره بها كل المعلومات، مؤكدًا أن الصقور طيور مهاجرة وهي ثروة للصياد ومن حقه الاستفادة من ثمنها”.

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