الحويج: الأزمة الليبية طافت مختلف دول العالم ومازالت مستمرة

أكد وزير الخارجية عبدالهادي الحويج أن الأزمة الليبية طافت مختلف دول العالم لكنها مازالت مستمرة.

وقال الحويج خلال زيارته لجامعة سرت للاطلاع على سير التحضيرات لمؤتمر سرت الثاني أن الأزمة الليبية طافت الكثير من دول العالم ومازالت مستمرة لكن السؤال لماذا لم تحل مضيفا ربما تكون الإجابة من خلال مؤتمر سرت الثاني الذي هو صوت المجتمع المحلي الذي سيعلن مجموعة من الثوابت يجب مراعاتها لحل الأزمة الليبية كما سيشكل ركيزة أساسية لحل الأزمة لأنه يعقد بمشاركة مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.

وأضاف الحويج أن المجتمعين يريدون أن يكون مؤتمر سرت 2 إطارا مرجعيا ليبي لحل الأزمة الليبية ليسهل حلا عادلا ودائما للازمة الليبية فالليبيين سئموا من الحرب والقتال والفصل بين المدن.

وتابع الحويج اليوم علينا جميعا أن نذهب نحو سلام الشجعان ونحو حل نهائي للأزمة الليبية فعلى العالم أن يستمع لصوت الشعب الليبي عبر سرت التي هي ملتقى المدن والقبائل.

وأعرب الحويج عن ترحيبه بجهود مختلف الدول لحل الأزمة الليبية مضيفا يجب أن لا يكون الليبيين قوة صامته