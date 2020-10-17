مستشفى غدامس يعلق العمل الإداري بسبب كورونا

علق المسؤولون بمستشفى غدامس العام، العمل بالمكاتب الإدارية بسبب «تسجل إصابة بفيروس كورونا»، دون توضيح الشخص المصاب والمنصب الذي يشغله بالمستشفى.

ونشرت إدارة المستشفى بيان مقتضب على صفحة المستشفى بفيسبوك جاء فيه «بعد تسجيل حالة إصابة بفايروس كورونا داخل إدارة مستشفى غدامس العام تعلن إدارة المستشفى عن تعليق العمل بالمكاتب الإدارية حتى يتم تعقيم المكاتب».

يذكر أن المجلس البلدي غدامس قرار الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، غلق المدينة تماما، وحظر التجول داخلها، لمدة ثلاثة أيام بدءا من الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء وحتى السادسة صباح السبت المقبل.

جاء ذلك بناء على اجتماع المجلس واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالبلدية، لبحث «التزايد المخيف في الحالات المصابة بسبب المخالطة والجديدة، وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقرر قفل المحلات التجارية خلال المدة نفسها، باستثناء الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب، والتأكيد على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس اتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة تلك الفعاليات.

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وأشار البيان إلى أن القرار سيتيح الفرصة أمام فريق الرصد والتقصي لحصر المخالطين داخل المدينة، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الصحة العامة، والتعاون من أجل الحد من انتشار الوباء.

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