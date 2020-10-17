وزارة التعليم توضح أسباب تأخير الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية بيانا وضحت فيه أسباب تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأوضحت الوزارة أن خطة الفريق الفني كانت الإعلان عن النتيجة دون مراقبتي سرت وهراوة، التي كان من المقرر الإعلان عن نتائجهما لاحقا.

إلا أنه وبناء على تعليمات وزير التعليم المتمثلة بضرورة توحيد موعد إعلان النتيجة في كامل مراقبات التربية والتعليم، ونظرا إلى أن مراقبتي سرت وهراوة قد التحقتا بالامتحانات مع الوزارة لأول مرة، فقد ترتب على هذه الإجراءات تأخر موعد الإعلان عن النتيجة.

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