المشاركون بمؤتمر سرت الثاني يبحثون مخرجات برلين وإعلان القاهرة

بحث المشاركون في مؤتمر سرت الثاني المحاولات السابقة لحل الأزمة ومناقشة مخرجات برلين وإعلان القاهرة وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن المؤتمر عقد بقاعة ساحة الشهداء المؤقتة بمدينة سرت تحت شعار (أستحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية). وأعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني تقسيم المشاركين بالمؤتمر لمجموعات عمل حسب الفئات المشاركة لدراسة محاور النقاش بالمؤتمر والتي تتضمن بحث المحاولات السابقة لحل الأزمة ومناقشة مخرجات برلين وإعلان القاهرة وبحث المجتمعون طرح ميثاق لمؤتمر سرت الأول ومناقشة مشروع ميثاق سرت الثاني. وحضر الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج ونظيريه التونسي المنجي الحامدي والمالطي أيفارست بارتو لو وعضو مجلس النواب عن ترهونة محمد العبانى ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ورئيس مجلس حكماء ليبيا وعدد من المشائخ والأعيان في مدن ليبيا والمحامون والقانونين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وضحايا الإرهاب وفئة ذوى الإعاقة وفئة المرأة وأساتذة الجامعات والمثقفين.

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