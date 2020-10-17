“أردوغان”: لا أطمع في أراضي أحد وسنحصل على حقوق تركيا في “شرق المتوسط”

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود أطماع لديه في أي من البلدان، وقال: “لا أطماع لدينا في حقوق وأراضي أحد” وفق قوله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على متن سفينة “الفاتح”، التي تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال أردوغان: “اكتشفنا 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود” وفق زعمه.

وأضاف أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة “تونا ـ 1” بحقل صقاريا (البحر الأسود) بلغ 405 مليارات متر مكعب.

وادعى أن الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود هو أكبر مصدر هيدروكربوني (طاقة) لتركيا حتى الآن، وفق قوله.

وتابع: “آمل أن ينخفض ​​اعتمادنا الخارجي على الغاز الطبيعي بشكل كبير مع هذه الاكتشافات (احتياطي الغاز) التي أعتقد أنها ستتواصل”.

وأردف: “أدخلنا إلى قطاع النفط في تركيا روبوتا غواصا بإمكانات محلية وتكنولوجيا متقدمة يمكن التحكم فيه عن بعد” على حد تعبيره.

وبخصوص شرقي المتوسط، قال أردوغان “عازمون ألا نسمح لأي أمر واقع يتجاهل حقوق الشعب التركي والقبارصة الأتراك”.

ولفت إلى أن بلاده فتحت باب عصر جديد عبر التصدي لجهود إقصاء تركيا عن موارد الهيدروكربون شرقي المتوسط، وفق وصفه.

واستطرد: “إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا عادلا في شرق المتوسط ​​فسيكون ذلك إعلانا رسميا بأن نهاية دوره باتت وشيكة” على حد تعبيره.