صالح يطلع على محادثات المسار الدستوري بالقاهرة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت بأعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة في محادثات المسار الدستوري بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح خص ليبيا 24 بنسخه منه إن صالح اطلع خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه وفتح حوار مجتمعي لكافة شرائح المجتمع.

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