مدير «المرصد السوري»: تركيا بدأت تعيد المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أبدى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن استغرابه من استئناف تركيا لعملية إرسال المرتزقة السوريين إلى الدولة الليبية بعد إعادة نحو 9300 مقاتل من هؤلاء إلى بلادهم.

وقال «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية على قناة «العربية»، إن هناك موجة جديدة من إرسال المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، وهي حالة مستغربة بعد أن أعادت تركيا نحو 9300 مقاتل من هؤلاء المرتزقة الذين باعوا نفسهم لأردوغان».

وأضاف أن أنقرت بدأت إرسال نحو 600 مقاتل خدعوهم بأن عملهم في ليبيا سيكون مع شركات حراسة أمنية للشركات التركية ولا علاقة لكم بالقتال.

وأوضح أن ما يحدث الآن في ليبيا قد يكون مثل ما حصل خلال الدفعات التي أرسلت إلى ليبيا في وقت سابق وقيل لهم أنكم ستذهبون لحماية المنشآت الحكومية وحراسة القواعد العسكرية، وإذ بهم باتوا يقاتلون على خطوط المعارك الأولى

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك حالة من الرفض من قبل بعض الفصائل السورية للذهاب والقتال في أرمينيا باستثناء بعض الذين لا يزالون يوالون أردوغان ولاء أعمى بغض النظر عن أهدافهم الأيديوليجية.