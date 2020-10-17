” البقان” لـ” ليبيا 24″: الجماعات المتأسلمة في ليبيا ستكون شوكة في حلق الدول التي تغض الطرف عن النشاط “المشبوه” لتركيا وقطر بالبلاد

خاص ليبيا 24

قال شيخ قبيلة المغاربة بمنطقة الهلال النفطي، مفتاح البقان، إنه رغم الظروف الاقتصادية والضغوطات الدولية على السياسيين في ليبيا إلا أن هناك محاولات من الخيرين بالطرفين المتخاصمين منهم الجيش ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة احمد معيتيق

وأضاف البقان في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أنه رغم وجود همسات خفيه تريد عدم الاستقرار في ليبيا طمعا في الثروات الطبيعية بالبلاد بالإضافة لنشاط تركيا وقطر الداعم للجماعات المتأسلمة إلا أن ليبيا ستبقى في مواجهة التدخلات الخارجية.

وأشار البقان، إلى أن هذه الجماعات المتأسلمة ستكون في المستقبل شوكة في حلق الدول الغربية التي تغض الطرف عن النشاط المشبوه لتركيا وقطر، مؤكدا أنه رغم هذه المعطيات لليبيين خيار القتال المستمر دفاعا عن الوطن والكرامة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه نحو ثلث الإنتاج الليبي من الخام.

وتعني “القوة القاهرة” تعليقا مؤقتا للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ إسقاط الدولة سنة 2011

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