ندوة حول البطالة في مدينة سبها

نظمت جامعة سبها بالتعاون مع منظمة «رؤية المتميزون للتنمية والتطوير»، ندوة حول تشغيل و تدريب العاطلين عن العمل بمدينة سبها تحت شعار «البطالة فى سبها عوائق و حلول».

وقال عضو اللجنة التحضيرية للندوة ، نبيل الفلاني لـ«بوابة الوسط» السبت إن «أهداف الندوة هو تسليط الضوء على قرار مجلس الرئاسي رقم 567 لعام 2020 بشان تشغيل العاطلين عن العمل».

وأضاف: «كما جرى توضيح أهم المعوقات بكافة اصنافها والتي تحول دون تحقيق رؤية تنموية مكانية و كذلك وضع حلول عملية لتمكين شريحة من الشباب المهني اضافة الى الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة فى حل مشكلة البطالة فى مدينة سبها».

من جانبه رأى الأستاذ الجامعي المبروك أبوسبيحة احد المشاركين بورقة عمل في الندوة أن التركيز كان على عدة محاور منها «محور قانوني ويتناول المفاهيم القانونية و التشريعية والتشريعات والنظم القانونية للتشغيل والتدريب المهني ومحور النعوقات إلى جانب محور الحلول و الرؤي الاقتصادية الاجتماعية».

يذكر أن الندوة أقيمت بحضور عدد من أساتذة الجامعات و من أعضاء المجلس البلدي لبلدية سبها ومدراء القطاعات بالبلدية إضافة إلى الأعيان والحكماء والروابط الشبابية و المهتمون بالشان المحلي والبطالة وسوق العمل.

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