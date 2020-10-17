شكري يبحث مع نظيرته الإسبانية تطورات الملف الليبي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن ”مصر تكثف جهودها لحل الأزمة الليبية من خلال الحوار، وأن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا أدى إلى تأجيج الصراع؛ وخدمة الأهداف التوسعية“

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا أن مصر حريصة على تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها “ترفض سياسات التوسع وخلق التوتر من قبل بعض الأطراف“.

وكان اللقاء قد تناول أيضا النزاع في المتوسط والتوتر بين تركيا واليونان حيث أكد الطرفان على أهمية تحميل طرف المسؤولية عن ذلك.