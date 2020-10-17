«آكي» لا تستبعد طرح أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي خلال أعمال المجلس الأوروبي

لم تستبعد وكالة «آكي»، طرح أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي خلال أعمال المجلس الأوروبي في بروكسل، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي بوجود فرصة لمناقشة بعض القضايا الأخرى غير المطروحة على جدول أعمال المجلس والذي لم يكشف عن هذه القضايا.

وقال كونتي للصحفيين، على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل «نحن ندخل الجلسة الأخيرة للمجلس، والتي ستخصص للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وبشكل أساسي مع الاتحاد الأفريقي».

وأردف «من المحتمل أيضًا أن تكون هناك فرصة لمناقشة بعض القضايا الأخرى غير المطروحة على جدول الأعمال».

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