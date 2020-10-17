ليبيا الان

السيسي: نهدف لاستعادة الاستقرار بليبيا من خلال المسار السياسي

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي،

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال استقباله وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونثاليث لايا، أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، مشدداً على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.  

من جانبها أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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