إسبانيا تؤكد دعمها الجهود العربية لحل أزمة ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزيرة خارجية إسبانيا ارنشا غونزالس لايا، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، الملفات الإقليمية وبينها الأزمة الليبية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن أبو الغيط ووزيرة خارجية اسبانيا “تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، وأكدت الوزيرة دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الأزمة في ليبيا سياسياً وامنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية”.

وكانت لايا أكدت لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في سبتمبر الماضي، قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب وبأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك.

وجددت دعمها لوضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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