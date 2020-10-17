انطلاق المؤتمر السنوي 2020 لفوج كشاف أبي عيسى

انطلق المؤتمر السنوي لفوج كشاف أبي عيسى ألفين وعشرين، وسط حضور كبير من أعضاء الكشافة، ويركز هذا المؤتمر على أهم النشاطات التي قام بها الفوج خلال الفترة الماضية.
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قناة ليبيا
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