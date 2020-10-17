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انطلاق المؤتمر السنوي 2020 لفوج كشاف أبي عيسى

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلق المؤتمر السنوي لفوج كشاف أبي عيسى ألفين وعشرين، وسط حضور كبير من أعضاء الكشافة، ويركز هذا المؤتمر على أهم النشاطات التي قام بها الفوج خلال الفترة الماضية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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