ليبيا الان

توافق نيابي على دعم المسار الدستوري وفتح حوار مجتمعي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، في مدينة القبة، بأعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة في محادثات المسار الدستوري، واطّلع على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت خلال الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على “استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه وفتح حوار مجتمعي لكافة شرائح المجتمع للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع ويُساهم في بناء الدولة ويُسهم بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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