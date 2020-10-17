أرانشا تؤكد لـ أبو الغيط دعم إسبانيا للجهود العربية لحل الأزمة الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، مع وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا جونزاليس لايا، بمقر الأمانة العامة للجامعة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت جامعة الدول العربية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن أبو الغيط وأرانشا تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية.

وأضافت الجامعة أن أرانشا أكدت على دعم إسبانيا للجهود العربية من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا سياسياً وأمنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت الجامعة أن أبو الغيط وأرانشا اتفقا على خطورة الدور السلبي للتدخلات الخارجية خاصة الإقليمية التي من شأنها تعطيل أي فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتة إلى أن أبو الغيط وأرانشا أكدا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حالة من الاستقرار في المنطقة.

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