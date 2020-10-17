معهد النفط الليبي يناقش المشاريع المعتمدة ومدى جاهزيته لتنفيذها 

عقد معهد النفط الليبي اجتماعا موسعا لاستعراض التدابير الوقائية المتخذة من فيروس كورونا، ومناقشة المشاريع المنجزة التي يتم تنفيذها حسب الخطة المعتمدة، ومدى جاهزية المعهد لتنفيذ الأعمال المنوطة به، بالإضافة إلى دراسة الخطط المستقبلية للعام القادم، والميزانيات اللازمة.

وحضر الاجتماع الذي عقد عبر الدوائر المغلقة، مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية، ورئيس لجنة إدارة معهد النفط، والمهندسون والمختصون بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي ختام الاجتماع أكد الحضور على أهمية التواصل المباشر بين الإدارات المختصة بالمعهد ونظيراتها بالمؤسسة لتنفيذ الدراسات المعتمدة في أسرع وقت.

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