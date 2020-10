وزير العمل بحكومة الوفاق يستعرض سبل الاستفادة من الخبرات الإندونيسية

أخبار ليبيا24 استعرض وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع مسؤولين من جمهورية إندونيسيا سبل الاستفادة من الخبرات الإندونيسية فيما يتعلق بتدريب الليبيين في مجالات التمريض والعلاج الطبيعي. وناقش الأمين خلال اجتماع تقابلي عبر منصة “زووم” الاستعانة بالجانب الإندونيسي في مجالات إعادة تدوير النفايات والقمامة وإنشاء محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية. وخلص الاجتماع الى الاتفاق […]

