الاتحاد الأوروبي يضع شخصيات ليبية تحت قيود حظر السفر ويجمد أصول شخصيات وكيانات أخرى

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت وضع شخصيات ليبية تحت بند قيود حظر السفر، إضافة إلى فرض تجميد أصول على أشخاص وكيانات سياسية.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل إن الاتحاد الأوروبي، وضع في المجموع حاليا، 16 شخصا تحت قيود حظر السفر، إضافة إلى 20 آخرين و19 كيانا قيد تجميد الأصول، كما نقل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها الإدراج بالقائمة، ما أدى إلى حظر السفر لـ28 شخصا وتجميد أصول 23 آخرين.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لـاستخدام نظام العقوبات الخاص به لدعم عملية سياسية، فضلا عن ردع ما وصفها بالأعمال التي ارتكبت في الماضي والحاضر، التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي، بحسب تعبيره.

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