وزيرة الخارجية الإسبانية: مصر ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع الليبي

أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية اليوم أرانتشا جونثاليث لايا بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة في ليبيا، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزيرة الخارجية الإسبانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء تضمن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف، أن اللقاء تطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، حيث تم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.