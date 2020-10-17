انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلقت بمعاهد التعليم الفني المتوسط صباح اليوم السبت، امتحانات طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وشهد اليوم الأول للإمتحانات بمؤسسات التعليم الفني بطرابلس الكبرى، زيارة عضو اللجنة العليا للامتحانات د. على الرمالي، بصحبة مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس الأستاذ حسين الشروي، لمتابعة آلية سير الامتحانات بالمعاهد والخطة التي تم وضعها لتنفيذ الامتحانات، حسب توصيات الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وأشاد الرمالي، بجهود مكتب طرابلس ولجان الامتحانات وبتعاون أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات، ودورهم في تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر بلجنة مكافحة كورونا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح أن هناك غرفة طوارئ مشكلة لأي ظرف طارئ، ووضعت تحت سيطرتها الطبية عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لاخذ مسحات والتعامل مع أي حالة اشتباه.

من جهته دعا الشروي إدارات المعاهد إلي ضرورة تسجيل جميع الملاحظات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للتعامل معها، وإيجاد الحلول السريعة لضمان سير العملية الإمتحانية.

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