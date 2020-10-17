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حريق هائل بجامعة المرقب في الخمس (صور)

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شب حريق هائل بكلية الهندسة في جامعة المرقب في مدينة الخمس، ناجم عن ألعاب نارية بحسب التقديرات المبدئية.

وأكد شهود عيان أن الحريق تسبب باشتعال واجهة المبنى والأشجار داخل سور الكلية، مشيرين إلى أن مصدر الألعاب النارية كان حفل زفاف قريب من الجامعة، وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي لم يوقع أي إصابات بشرية.

يشار إلى أن كلية الهندسة في جامعة المرقب في مدينة الخمس افتتحت في العام الدراسي 1990 /1991 وتعد من أوائل الكليات التي تم افتتاحها في الجامعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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