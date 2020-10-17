كونتي: إيطاليا لديها مصالح في ليبيا لكنها ليست طرفا في القتال هناك

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، السبت، إن بلاده تدعم أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية.

وَأضاف كونتي في تصريحات صحفية، أن إيطاليا لديها مصالح في ليبيا في الحاضر كما كان في الماضي، موضحا أن بلاده لم ترض بالمشاركة في القتال في ليبيا، مؤكدا أن بلاده ليست طرفا في الحرب بالوكالة هناك.

وأكد كونتي على أهمية الحوار مع تركيا بشأن الأزمة الليبية وقضايا أخرى لأنها تلعب دورا استراتيجيا في ليبيا ومناطق أخرى وفي قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية و الأمن.

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