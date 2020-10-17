بوقرين: نتمسك بالمشروع الوطني للدكتور سيف الإسلام القذافي وقصف موكبه عام 2011 عمل إرهابي استهدف تصفية نظام بأكمله

اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا رمضان بوقرين، اليوم السبت أن استهداف موكب الدكتور سيف الإسلام القذافي ورفاقه في مثل هذا اليوم من جانب حلف الناتو عمل إرهابي وغير أخلاقي وممنهج هدف إلى تصفية نظام بأكمله.

وأضاف بوقرين إن عديمي الإنسانية والوطنية الذين باعوا أنفسهم للشيطان سلموا إحداثيات موكب الدكتور سيف الإسلام لبيع بلادهم والوصول بها للخراب والدمار الذي حل بليبيا.

وأكد بوقرين أنه يحمد الله على سلامة الدكتور سيف الإسلام بعد عشر سنوات من الحادثة داعيا بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الذين كانوا برفقته.

وشدد بوقرين على تمسكه بالمشروع الوطني الكامل للدكتور سيف الإسلام القذافي من أجل صون الكرامة وإعادة الحقوق والهيبة والسيادة للوطن حتى تعود ليبيا لمكانتها بين محيطها العربي والإفريقي، وتشارك في الحضارة الإنسانية بين الأمم.

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