“ليببا” محور نقاش “أبو الغيط” مع وزيرة الخارجية الإسبانية في القاهرة

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت وزيرة خارجية اسبانيا، ارنشا جونزالس لايا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا.

وأكدت الوزيرة على دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الازمة في ليبيا سياسياً وأمنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.

وأشادت وزيرة الخارجية الإسبانية اليوم أرانتشا جونثاليث لايا بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة في ليبيا، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبي.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزيرة الخارجية الإسبانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء تضمن التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، حيث تم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.